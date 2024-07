Descubra quanto um motorista de aplicativo pode ganhar no Brasil Trabalhadores em São Paulo e no Rio de Janeiro têm lucros mensais semelhantes, apesar de diferenças no faturamento e nas horas trabalhadas...

Revista Oeste|Do R7 17/07/2024 - 23h10 (Atualizado em 17/07/2024 - 23h10 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌