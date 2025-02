Desemprego sobe a 6,5% no trimestre encerrado em janeiro A taxa de desemprego no Brasil subiu para 6,5% no trimestre encerrado em janeiro, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro...

Revista Oeste|Do R7 27/02/2025 - 10h27 (Atualizado em 27/02/2025 - 10h27 )

