Devolução a aposentados deve começar em 24 de julho, diz presidente do INSS Em meio ao escândalo de fraude no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o presidente do órgão, Gilberto Waller, prometeu que...

24/06/2025 - 18h36

