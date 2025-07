Dívida bruta do Brasil deve superar 84% do PIB em 2028, projeta Fazenda A projeção do Ministério da Fazenda afirma que a dívida bruta do governo brasileiro deve alcançar 84,3% do Produto Interno Bruto (... Revista Oeste|Do R7 16/07/2025 - 18h18 (Atualizado em 16/07/2025 - 18h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Brasil registra o maior déficit da história Revista Oeste - Economia

A projeção do Ministério da Fazenda afirma que a dívida bruta do governo brasileiro deve alcançar 84,3% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2028, segundo as estimativas atualizadas apresentadas no Relatório de Projeções Fiscais do Tesouro Nacional.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia para entender todos os detalhes sobre a evolução da dívida pública brasileira!

Leia Mais em Revista Oeste - Economia:

Taxação de Trump pode bater até nos EUA

Projeto de isenção de Imposto de Renda a até R$ 5 mil avança na Câmara

Quaest: pessimismo sobre economia supera otimismo em meio a tarifaço de Trump