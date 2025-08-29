Dívida pública bruta do Brasil sobe e chega a 77% do PIB em julho O Banco Central informou nesta sexta-feira, 29, que a dívida bruta do Brasil atingiu 77,6% do Produto interno Bruto (PIB) em julho... Revista Oeste|Do R7 29/08/2025 - 12h18 (Atualizado em 29/08/2025 - 12h18 ) twitter

Revista Oeste - Economia

O Banco Central informou nesta sexta-feira, 29, que a dívida bruta do Brasil atingiu 77,6% do Produto interno Bruto (PIB) em julho, superando previsões do mercado financeiro. O índice representa um aumento em relação ao porcentual de 76,6% registrado em junho.

