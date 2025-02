Revista Oeste |Do R7

Dona do Ozempic faturou R$ 230 bilhões em 2024 A farmacêutica Novo Nordisk faturou 290 milhões de coroas dinamarquesas em 2024 (cerca de R$ 230 bilhões, na cotação atual). Sediada...

A farmacêutica Novo Nordisk faturou 290 milhões de coroas dinamarquesas em 2024 (cerca de R$ 230 bilhões, na cotação atual). Sediada na Dinamarca, a empresa é a dona do Ozempic — o medicamento vendido em uma embalagem semelhante a uma caneta e que se espalhou pelo mundo por ser eficaz no combate à obesidade e no tratamento contra diabetes.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia e descubra mais sobre o sucesso da Novo Nordisk!

Leia Mais em Revista Oeste - Economia: