Economia de São Paulo cresce mais de 2% no 1º trimestre de 2025

A economia do Estado de São Paulo cresceu mais de 2% de janeiro a março de 2025, em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Os dados, da Fundação Seade, apontam a agropecuária como principal responsável pelo crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) paulista, com alta de 7,6%.

