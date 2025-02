Em 2024, Mercado Livre registra lucro recorde de R$ 3,6 bilhões O Mercado Livre encerrou o último trimestre de 2024 com um lucro de quase US$ 640 milhões (R$ 3,6 bilhões). O número supera em mais...

O Mercado Livre encerrou o último trimestre de 2024 com um lucro de quase US$ 640 milhões (R$ 3,6 bilhões). O número supera em mais de US$ 200 milhões (R$ 1,1 bilhão) as previsões de mercado.

