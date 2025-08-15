Em crise, Banco do Brasil vai cortar distribuição de dividendos O Banco do Brasil anunciou nesta sexta-feira, 15, uma redução na taxa de distribuição de dividendos. Ela vai cair de 40% a 45% para...

O Banco do Brasil anunciou nesta sexta-feira, 15, uma redução na taxa de distribuição de dividendos. Ela vai cair de 40% a 45% para 30% do lucro. É a primeira queda nesse indicador em cinco anos. Geovanne Tobias, vice-presidente de Gestão Financeira e de Relações com Investidores, confirmou a medida. Ele referiu-se a 2025 como principalmente um ano de ajustes para a estatal, sem previsão de pagamento de dividendos extraordinários.

