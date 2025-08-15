Em crise, Kodak admite risco de encerrar atividades depois de 140 anos
Diante do momento financeiro mais delicado de sua longa trajetória, a Kodak, referência mundial em fotografia, admite a possibilidade de encerrar as atividades depois de quase 140 anos de operação ininterrupta. O anúncio vem depois da divulgação de seu balanço, que evidencia dificuldades crescentes para honrar dívidas com vencimento nos próximos 12 meses.
