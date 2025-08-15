Em crise, Kodak admite risco de encerrar atividades depois de 140 anos Diante do momento financeiro mais delicado de sua longa trajetória, a Kodak, referência mundial em fotografia, admite a possibilidade... Revista Oeste|Do R7 15/08/2025 - 10h59 (Atualizado em 15/08/2025 - 10h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Instamatic foi um modelo de design clássico que ficou famoso por ser baratinho e ter o filme facilmente substituído | Foto: Reprodução/Redes sociais Revista Oeste - Economia

Diante do momento financeiro mais delicado de sua longa trajetória, a Kodak, referência mundial em fotografia, admite a possibilidade de encerrar as atividades depois de quase 140 anos de operação ininterrupta. O anúncio vem depois da divulgação de seu balanço, que evidencia dificuldades crescentes para honrar dívidas com vencimento nos próximos 12 meses.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia e fique por dentro de todos os detalhes dessa crise histórica!

Leia Mais em Revista Oeste - Economia:

Stellantis inaugura centro de reciclagem de peças automotivas em Osasco

Ninguém acerta a Mega-Sena; prêmio vai a R$ 55 milhões

Lucro do Banco do Brasil cai mais de 65%