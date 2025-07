Em meio às tarifas de Trump, China diz que quer trabalhar com o Brasil para defender comércio ‘multilateral’ O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Guo Jiakun, afirmou que o país está disposto a trabalhar com as nações...

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Guo Jiakun, afirmou que o país está disposto a trabalhar com as nações da América Latina e do grupo do Brics. Entre elas, citou o Brasil. O objetivo, segundo ele, é de “defender conjuntamente o sistema multilateral de comércio, centrado na OMC, e proteger a justiça e a equidade internacional”.

