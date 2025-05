Em um ano, São Paulo registra mais de 500 mil novas empresas Um levantamento da Fundação do Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade) mostrou que São Paulo registrou a abertura de mais de... Revista Oeste|Do R7 27/05/2025 - 08h16 (Atualizado em 27/05/2025 - 08h16 ) twitter

MEI pode acessar o site do governo federal para realizar a regularização Revista Oeste - Economia

Um levantamento da Fundação do Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade) mostrou que São Paulo registrou a abertura de mais de 500 mil empresas no período de abril de 2024 a março de 2025. O setor de serviços lidera, com mais de 350 mil novos empreendimentos, 69,4% do total.

Para mais detalhes sobre esse crescimento impressionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia.

