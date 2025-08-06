Embraer propõe fabricar cargueiro nos EUA A Embraer apresentou ao governo dos Estados Unidos uma proposta para produzir o cargueiro militar KC-390 em território norte-americano...

A Embraer apresentou ao governo dos Estados Unidos uma proposta para produzir o cargueiro militar KC-390 em território norte-americano. A iniciativa busca principalmente escapar da tarifa de 10% sob imposição do presidente Donald Trump a produtos brasileiros. A medida passou a valer depois da exclusão da Embraer de uma lista de exceções tarifárias que a Casa Branca publicou recentemente.

