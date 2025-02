Embraer registra recorde histórico em receita

Revista Oeste |Do R7

A Embraer divulgou nesta quinta-feira, 27, o faturamento do quarto trimestre de 2024 e o seu balanço anual. A fabricante de aviões brasileira, que é terceira maior do mundo no segmento de jatos para aviação comercial, alcançou a marca de R$ 35,4 bilhões em receita. É o maior de sua história e representa um aumento de 36% sobre 2023.

