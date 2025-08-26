Logo R7.com
Empresário da mineração pede ‘cartão vermelho’ à China

Um impasse que envolve ativos de níquel no Brasil colocou em lados opostos o empresário turco Robert Yüksel Yıldırım, proprietário...

Robert Yüksel Yıldırım é um empresário turco | Foto: Reprodução/Facebook Revista Oeste - Economia

Um impasse que envolve ativos de níquel no Brasil colocou em lados opostos o empresário turco Robert Yüksel Yıldırım, proprietário do Yıldırım Group, e a multinacional Anglo American. Apesar de ter oferecido uma proposta de US$ 900 milhões por operações de níquel em Goiás e projetos no Pará e Mato Grosso, Yıldırım viu a venda ser fechada com a empresa China Minmetals Group (MMG).

