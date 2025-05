Estatais registram maior déficit em 20 anos no 1º quadrimestre, de R$ 2,7 bi As estatais brasileiras registraram déficit de R$ 2,69 bilhões no primeiro quadrimestre de 2025, conforme dados divulgados nesta sexta... Revista Oeste|Do R7 30/05/2025 - 12h57 (Atualizado em 30/05/2025 - 12h57 ) twitter

Estatais registram déficit de R$ 2,7 bi no 1º quadrimestre, o maior em 20 anos Revista Oeste - Economia

As estatais brasileiras registraram déficit de R$ 2,69 bilhões no primeiro quadrimestre de 2025, conforme dados divulgados nesta sexta-feira, 30, pelo Banco Central (BC), no relatório Estatísticas Fiscais. É o pior resultado para o período desde o começo da série histórica, em 2002.

