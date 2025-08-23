Estatais têm lucro 41% menor em 2024 O desempenho das estatais controladas pela União registrou faturamento inédito de R$ 1,3 trilhão ao longo de 2024, ao mesmo tempo...

O desempenho das estatais controladas pela União registrou faturamento inédito de R$ 1,3 trilhão ao longo de 2024, ao mesmo tempo em que enfrentou redução de 41% no lucro líquido consolidado. O principal fator para essa queda foi a diminuição expressiva dos lucros da Petrobras, que passou de R$ 125 bilhões em 2023 para R$ 37 bilhões em 2024.

