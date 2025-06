Estatal saudita de petróleo avalia investimentos no Brasil A estatal saudita de petróleo Saudi Aramco estuda ampliar sua presença no Brasil. Atualmente com uma operação modesta de lubrificantes...

