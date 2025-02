Etanol é mais vantajoso que gasolina em 5 Estados e no Distrito Federal; veja A partir deste sábado, 1º, os consumidores vão notar um aumento no preço da gasolina e do diesel por causa da elevação do ICMS, um...

A partir deste sábado, 1º, os consumidores vão notar um aumento no preço da gasolina e do diesel por causa da elevação do ICMS, um imposto estadual sobre esses combustíveis. Em virtude dessa valorização, tornou-se mais vantajoso abastecer carros com etanol em cinco Estados e no Distrito Federal.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia e fique por dentro de todas as informações!

Leia Mais em Revista Oeste - Economia: