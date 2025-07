EUA compram mais da metade das exportações de centenas de cidades do Brasil Na balança comercial, as exportações vão de um país para outro. No detalhe, os números têm impacto direto na vida dos municípios que...

Na balança comercial, as exportações vão de um país para outro. No detalhe, os números têm impacto direto na vida dos municípios que faturam com o mercado externo — e, no Brasil, 340 deles dependem dos Estados Unidos para obter ao menos metade da receita com exportações, conforme mostram os registros dos embarques de 2024.

Para entender melhor como os EUA influenciam a economia de tantas cidades brasileiras, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia.

Leia Mais em Revista Oeste - Economia: