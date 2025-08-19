EUA devem reduzir investimentos diretos no Brasil, avaliam especialistas
País com o maior volume de investimentos estrangeiros diretos no Brasil, os Estados Unidos tendem a reduzir o aporte de capital por...
País com o maior volume de investimentos estrangeiros diretos no Brasil, os Estados Unidos tendem a reduzir o aporte de capital por causa da escalada da guerra comercial entre os dois países, conforme apuração do portal Poder360 publicada nesta segunda-feira, 18.
País com o maior volume de investimentos estrangeiros diretos no Brasil, os Estados Unidos tendem a reduzir o aporte de capital por causa da escalada da guerra comercial entre os dois países, conforme apuração do portal Poder360 publicada nesta segunda-feira, 18.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia e fique por dentro dos detalhes sobre o impacto dos investimentos norte-americanos no Brasil!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia e fique por dentro dos detalhes sobre o impacto dos investimentos norte-americanos no Brasil!
Leia Mais em Revista Oeste - Economia:
Leia Mais em Revista Oeste - Economia: