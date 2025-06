Faria Lima passa a incluir o PCC no cálculo de risco dos investimentos O crime organizado, antes tema restrito à crônica policial, alcançou uma dimensão nova no coração financeiro do Brasil. Na região...

O crime organizado, antes tema restrito à crônica policial, alcançou uma dimensão nova no coração financeiro do Brasil. Na região da avenida Faria Lima, em São Paulo, executivos, banqueiros e investidores demonstram apreensão com o avanço do PCC (Primeiro Comando da Capital) e do CV (Comando Vermelho). Frequentadores de reuniões corporativas buscam compreender como essas facções podem influenciar o mercado. Entre almoços e encontros, empresários discutem os riscos para seus negócios.

