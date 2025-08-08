Fim da moda dos ‘sapatos feios’: ações da Crocs caem quase 30% As ações da Crocs despencaram 29,2% nesta quinta-feira, 7, depois da fabricante divulgar projeções de vendas abaixo das expectativas...

As ações da Crocs despencaram 29,2% nesta quinta-feira, 7, depois da fabricante divulgar projeções de vendas abaixo das expectativas. A companhia previu queda de 9% a 11% na receita do terceiro trimestre em relação ao ano anterior, contrariando estimativa de leve alta. A baixa levou as ações ao menor patamar em quase três anos, na maior queda diária desde outubro de 2011.

Para mais detalhes sobre essa queda e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia.

Leia Mais em Revista Oeste - Economia: