FMI projeta desaceleração do PIB do Brasil em 2025 O Fundo Monetário Internacional (FMI) projeta um crescimento menor do PIB do Brasil em 2025, de 2,3%, em comparação ao avanço de 3... Revista Oeste|Do R7 17/07/2025 - 15h58 (Atualizado em 17/07/2025 - 15h58 ) twitter

Fachada do Banco Central do Brasil, em Brasília, em alusão à nota sobre o déficit do setor público Leonardo S�/Ag�ncia Senado/Leonardo S�/Ag�ncia Senado

O Fundo Monetário Internacional (FMI) projeta um crescimento menor do PIB do Brasil em 2025, de 2,3%, em comparação ao avanço de 3,4% em 2024. Segundo avaliação do órgão, a desaceleração resulta de condições monetárias e financeiras mais restritivas, redução dos estímulos fiscais do governo e aumento da incerteza política global.

