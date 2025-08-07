Ford é condenada a pagar R$ 30 mi por fechar fábrica na Bahia
A Ford Motor Company Brasil Ltda foi condenada a pagar indenização de R$ 30 milhões por danos morais coletivos, em razão do encerramento...
A Ford Motor Company Brasil Ltda foi condenada a pagar indenização de R$ 30 milhões por danos morais coletivos, em razão do encerramento das atividades de sua fábrica de automóveis em Camaçari, na Bahia, realizado sem negociação prévia com o sindicato da categoria.
Para mais detalhes sobre essa importante decisão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia.
