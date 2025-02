Gasolina, etanol e diesel ficam mais caros a partir deste sábado

Os preços dos combustíveis sobem em todo o Brasil a partir deste sábado, 1º. Os reajustes no diesel acontecem devido à disparidade entre os preços praticados no Brasil e no exterior, enquanto a gasolina e o etanol terão reajuste apenas no imposto sobre o litro.

Para mais detalhes sobre os impactos desses aumentos, consulte a matéria completa na Revista Oeste - Economia.

Leia Mais em Revista Oeste - Economia: