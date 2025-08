Revista Oeste |Do R7

Geração Z se preocupa com custo de vida e contraria imagem de irresponsável Um levantamento realizado pelo Bank of America em 2025 revela que jovens da geração Z, nascidos depois de 1997, estão assumindo responsabilidades...

Um levantamento realizado pelo Bank of America em 2025 revela que jovens da geração Z, nascidos depois de 1997, estão assumindo responsabilidades sobre sua vida financeira. As informações são do Diário NY.

Para saber mais sobre como a Geração Z está mudando a percepção sobre finanças, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia.

Leia Mais em Revista Oeste - Economia: