Golpes financeiros superam os R$ 10 bilhões em 2024

Entre 2023 e 2024, o mercado brasileiro registrou um acréscimo de R$ 1,5 bilhão no volume de dinheiro subtraído ilegalmente. O desvio desses recursos ocorreu por meio de golpes no sistema financeiro. O prejuízo subiu 17% no período. Saltou de R$ 8,6 bilhões para R$ 10,1 bilhões, conforme a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), em reportagem no jornal Folha de S.Paulo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia e fique por dentro dos detalhes sobre os golpes financeiros que estão impactando o Brasil!

Leia Mais em Revista Oeste - Economia: