Governo concede licença para casa de apostas do Grupo Silvio Santos

A empresa Todos Querem Jogar (TQJ) recebeu autorização definitiva do governo federal para atuar no mercado regulado de apostas esportivas e jogos on-line no Brasil. A licença foi concedida pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda nesta segunda-feira, 23, e tem validade até 2029.

