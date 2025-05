Governo gasta 60% do Orçamento com Previdência e funcionalismo A Associação Comercial de São Paulo (ACSP) e a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB) revelaram,...

A Associação Comercial de São Paulo (ACSP) e a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB) revelaram, no último domingo, 4, que o governo federal destina 60% do Orçamento à Previdência Social e às despesas com pessoal e encargos sociais.

