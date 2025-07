Governo paulista oferece capacitação para pequenas empresas e produtores rurais ampliarem atuação internacional Empresas de menor porte, startups e produtores rurais de todas as regiões do Estado de São Paulo podem se inscrever até o dia 31 de... Revista Oeste|Do R7 14/07/2025 - 10h57 (Atualizado em 14/07/2025 - 10h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Tarcísio | Foto Marcelo S Camargo Governo do Estado de SP Revista Oeste - Economia

Empresas de menor porte, startups e produtores rurais de todas as regiões do Estado de São Paulo podem se inscrever até o dia 31 de julho para participar do Exporta SP, iniciativa do governo paulista, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com a InvestSP. O objetivo é oferecer capacitação a quem deseja expandir negócios ao mercado internacional.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia e fique por dentro de todas as informações sobre essa importante iniciativa!

Leia Mais em Revista Oeste - Economia:

Com juros a 15%, mercado projeta nova queda na inflação

Marfrig eleva participação na BRF para quase 60%

Câmara Americana de Comércio pede esforço diplomático para evitar escalada tarifária