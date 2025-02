Governo reduz projeção do PIB para 2025: 2,3% A Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Fazenda reduziu a projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB)... Revista Oeste|Do R7 13/02/2025 - 19h07 (Atualizado em 13/02/2025 - 19h07 ) twitter

A Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Fazenda reduziu a projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil. O relatório divulgado nesta quinta-feira, 13, aponta que a economia deve avançar 2,3% em 2025, 0,2 ponto porcentual abaixo da estimativa anterior.

Para mais detalhes sobre essa importante atualização econômica, consulte a matéria completa na Revista Oeste - Economia.

