Governo registra superávit de R$ 1,1 bi em março, revela Tesouro O Governo Central fechou março de 2025 com superávit primário de R$ 1,1 bilhão e reverteu o déficit de R$ 1 bilhão registrado no mesmo... Revista Oeste|Do R7 29/04/2025 - 23h00 (Atualizado em 29/04/2025 - 23h00 )

O Governo Central fechou março de 2025 com superávit primário de R$ 1,1 bilhão e reverteu o déficit de R$ 1 bilhão registrado no mesmo mês do ano passado, segundo o boletim divulgado nesta terça-feira, 29, pela Secretaria do Tesouro Nacional.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia e fique por dentro dos detalhes desse resultado surpreendente!

