Governo tem déficit de R$ 31,7 bilhões em fevereiro

As contas do Governo Central registraram déficit primário em fevereiro. Nesse mês, a diferença entre as receitas e as despesas ficou negativa em R$ 31,673 bilhões. O resultado sucedeu o superávit de R$ 84,9 bilhões em janeiro. Já em fevereiro do ano passado, o déficit foi de R$ 58,3 bilhões.

