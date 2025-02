Greve da Receita Federal trava comércio exterior e operações logísticas no Brasil A greve dos auditores fiscais da Receita Federal, que já dura mais de dois meses, está provocando um verdadeiro colapso no comércio...

A greve dos auditores fiscais da Receita Federal, que já dura mais de dois meses, está provocando um verdadeiro colapso no comércio exterior e na logística do país. A estimativa das empresas do setor aponta que cerca de 75 mil remessas expressas de importação e exportação estão paradas nos terminais alfandegários do Brasil. O atraso impede a circulação de mercadorias essenciais e gera prejuízos bilionários para empresas e consumidores.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa situação crítica.

Leia Mais em Revista Oeste - Economia: