Gringos de olho na Embraer: o que isso significa para o futuro da empresa Na coluna de economia publicada na Edição 233 da Revista Oeste, o jornalista Carlo Cauti informa que ao menos um grupo estrangeiro... Revista Oeste|Do R7 11/09/2024 - 14h02 (Atualizado em 11/09/2024 - 14h02 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-