H abre primeira loja no Brasil e planeja expansão em SP
A rede internacional de moda H inicia operações no Brasil neste sábado, 23, ao abrir sua primeira loja no Shopping Iguatemi, em...
A rede internacional de moda H&M inicia operações no Brasil neste sábado, 23, ao abrir sua primeira loja no Shopping Iguatemi, em São Paulo. O espaço ocupa aproximadamente mil metros quadrados e marca a estreia da varejista sueca no mercado nacional. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia e fique por dentro de todas as novidades sobre a expansão da H&M no Brasil! Leia Mais em Revista Oeste - Economia:
A rede internacional de moda H&M inicia operações no Brasil neste sábado, 23, ao abrir sua primeira loja no Shopping Iguatemi, em São Paulo. O espaço ocupa aproximadamente mil metros quadrados e marca a estreia da varejista sueca no mercado nacional.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia e fique por dentro de todas as novidades sobre a expansão da H&M no Brasil!
Leia Mais em Revista Oeste - Economia: