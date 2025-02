Holding dona da Gol monta equipe jurídica para fusão com a Azul A Abra, holding que controla a Gol, montou um time jurídico para conduzir o processo de fusão com a Azul e assumir as tratativas com...

A Abra, holding que controla a Gol, montou um time jurídico para conduzir o processo de fusão com a Azul e assumir as tratativas com órgãos reguladores, de acordo com o jornal O Estado de S. Paulo. A transação está atualmente na fase de "due diligence", quando as empresas analisam os detalhes operacionais e financeiros uma da outra.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia e fique por dentro de todos os detalhes dessa fusão que pode transformar o mercado aéreo brasileiro!

Leia Mais em Revista Oeste - Economia: