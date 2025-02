Honda e Nissan cancelam fusão que formaria 3ª maior montadora do mundo A Honda e a Nissan devem cancelar as negociações de fusão, que teria formado a terceira maior montadora de automóveis do mundo, segundo...

Revista Oeste|Do R7 13/02/2025 - 13h47 (Atualizado em 13/02/2025 - 13h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share