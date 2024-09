IBGE revela aumento da inflação em 2023 A inflação acumula alta de 2,85% no ano, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta... Revista Oeste|Do R7 11/09/2024 - 14h02 (Atualizado em 11/09/2024 - 14h02 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-