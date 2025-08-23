Ibovespa dispara com otimismo nos EUA; e bancos lideram ganhos depois de prejuízos O Ibovespa encerrou esta sexta-feira, 22, em alta de 2,57%, aos 137.968 pontos. Foi o maior avanço em uma única sessão desde março...

O Ibovespa encerrou esta sexta-feira, 22, em alta de 2,57%, aos 137.968 pontos. Foi o maior avanço em uma única sessão desde março. No pico do dia, chegou a 138.071 pontos. Com o resultado, o índice acumulou valorização semanal de 1,19%, a terceira seguida no campo positivo.

