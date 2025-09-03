Ibovespa recua 0,25% com cenário internacional e dados econômicos internos Preocupações com o cenário internacional e indicadores econômicos internos influenciaram o desempenho do Ibovespa nesta quarta-feira... Revista Oeste|Do R7 03/09/2025 - 14h59 (Atualizado em 03/09/2025 - 14h59 ) twitter

Gráfico do Ibovespa atrás de uma placa do B3, a Bolsa de Valores do Brasil Revista Oeste - Economia

Preocupações com o cenário internacional e indicadores econômicos internos influenciaram o desempenho do Ibovespa nesta quarta-feira, 3. Os fatores levaram o índice a registrar queda de 0,25%, aos 139.984 pontos, por volta das 13h30. No pregão anterior, desta terça-feira, 2, o índice já havia recuado 0,67% e encerrado a sessão em 140.335 pontos.

