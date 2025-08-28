iFood notifica 99Food por captação ilegal de funcionários
O iFood, principal plataforma de delivery de alimentos no país, enviou notificação extrajudicial à 99Food, na qual acusa a rival de captar profissionais estratégicos que possuem cláusulas de não concorrência em seus contratos. O envio da notificação aconteceu em 30 de junho.
