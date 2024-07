Impasse no Congresso ameaça investimentos em eólicas offshore no Brasil Atualmente, 97 projetos aguardam licenciamento ambiental; empresas temem que a falta de um marco regulatório no país desvie investimentos...

Revista Oeste|Do R7 09/07/2024 - 08h54 (Atualizado em 09/07/2024 - 08h54 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌