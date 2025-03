Revista Oeste |Do R7

Imposto de Renda: saiba como fazer a declaração O prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda (IR) 2025 começou às 8h desta segunda-feira, 17. O prazo para o informe vai até...

O prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda (IR) 2025 começou às 8h desta segunda-feira, 17. O prazo para o informe vai até o dia 30 de maio, às 23h59.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia e fique por dentro de todas as novidades sobre a declaração do Imposto de Renda!

Leia Mais em Revista Oeste - Economia: