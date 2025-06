Imposto sobre crédito imobiliário afetará compra da casa própria, dizem associações

Representantes do setor da construção civil publicaram uma nota conjunta, nesta terça-feira, 10, em que manifestam "preocupação" com a decisão do governo de tributar as Letras de Crédito Imobiliário (LCIs). De acordo com as entidades, "a retirada da isenção do Imposto de Renda (IR) sobre as LCIs afetará diretamente o financiamento da casa própria".

