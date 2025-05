Incorporadora mira R$ 1 bi com lançamentos de imóveis de luxo em SP A incorporadora AW Realty, especializada em imóveis residenciais de alto padrão em São Paulo, pretende lançar neste ano empreendimentos... Revista Oeste|Do R7 10/05/2025 - 17h27 (Atualizado em 10/05/2025 - 17h27 ) twitter

A incorporadora AW Realty, especializada em imóveis residenciais de alto padrão em São Paulo, pretende lançar neste ano empreendimentos que somam mais de R$ 1 bilhão em Valor Geral de Vendas (VGV). O indicador representa o total potencial de vendas de um projeto imobiliário. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia e fique por dentro de todos os detalhes sobre os lançamentos de imóveis de luxo! Leia Mais em Revista Oeste - Economia: O sufocamento institucional do empreendedor brasileiro

