Inflação na cidade de São Paulo cresce 0,29% no início de agosto

A inflação na cidade de São Paulo avançou 0,29% na primeira quadrissemana de agosto, segundo o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). O resultado superou levemente o de julho, quando o indicador havia registrado alta de 0,28%.

Para mais detalhes sobre a inflação e seus impactos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia.

