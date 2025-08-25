Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Inflação, PIB e dólar: mercado rebaixa projeções para 2025

A previsão de inflação voltou a cair pela 13ª semana consecutiva, segundo o boletim Focus publicado nesta segunda-feira, 25, pelo...

Revista Oeste|Do R7

A previsão de inflação voltou a cair pela 13ª semana consecutiva, segundo o boletim Focus publicado nesta segunda-feira, 25, pelo Banco Central. O novo levantamento aponta que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) deve fechar 2025 em 4,86%.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia e fique por dentro das últimas atualizações sobre a economia!

Leia Mais em Revista Oeste - Economia:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.