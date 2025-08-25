Inflação, PIB e dólar: mercado rebaixa projeções para 2025
A previsão de inflação voltou a cair pela 13ª semana consecutiva, segundo o boletim Focus publicado nesta segunda-feira, 25, pelo...
A previsão de inflação voltou a cair pela 13ª semana consecutiva, segundo o boletim Focus publicado nesta segunda-feira, 25, pelo Banco Central. O novo levantamento aponta que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) deve fechar 2025 em 4,86%. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia e fique por dentro das últimas atualizações sobre a economia! Leia Mais em Revista Oeste - Economia:
A previsão de inflação voltou a cair pela 13ª semana consecutiva, segundo o boletim Focus publicado nesta segunda-feira, 25, pelo Banco Central. O novo levantamento aponta que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) deve fechar 2025 em 4,86%.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Economia e fique por dentro das últimas atualizações sobre a economia!
Leia Mais em Revista Oeste - Economia: