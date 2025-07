INSS fez pagamentos indevidos de R$ 4,4 bilhões a beneficiários já falecidos Falhas graves no controle de registros de óbitos levaram o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a fazer pagamentos indevidos... Revista Oeste|Do R7 24/07/2025 - 10h18 (Atualizado em 24/07/2025 - 10h18 ) twitter

Sessão plenária no TCU | Foto: Divulgação/TCU AntonioLeal(61)999837237

Falhas graves no controle de registros de óbitos levaram o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a fazer pagamentos indevidos que somam R$ 4,4 bilhões a beneficiários falecidos, conforme apuração do Tribunal de Contas da União (TCU). Entre 2016 e 2025, o sistema permitiu que 275.872 pessoas, já falecidas segundo indícios oficiais, continuassem recebendo benefícios.

